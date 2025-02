Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Schlägerei am Bahnhofsplatz

Ludwigsburg (ots)

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Holzgerlinger Bahnhof kam es am Samstag (08.02.2025), gegen 23:50 Uhr. Ein 45-jähriger Mann geriet im Bereich des Bahnsteigs mit zwei noch unbekannten Männern zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den zwei Männern und dem 45-jährigen. Hierbei wurde der 45-jährige leicht verletzt. Zwei unbeteiligte Passanten versuchten die Schlagenden voneinander zu trennen. Einer der Passanten, ein 19-jähriger Mann, wurde bei dem Schlichtungsversuch ebenfalls leicht verletzt. Die zwei unbekannten Beteiligten der Schlägerei liefen noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung davon. Einer wird beschrieben als ca. 35 Jahre alt, schlank, ca. 175 bis 180 cm groß, bekleidet mit einer blauen Hose, einer grünen Jacke in Militäroptik sowie einer grünen Wollmütze. Der andere Mann wird beschrieben als ca. 35 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet. Der Polizeiposten Holzgerlingen nimmt Hinweise unter Tel. 07031 41604-0 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

