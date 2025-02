Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte Person fährt nach Verkehrsunfall mit stark beschädigtem Ford Mustang einfach weiter

Ludwigsburg (ots)

Obwohl ihr Ford Mustang stark beschädigt war, fuhr eine bislang unbekannte Person nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (09.02.2025) gegen 02:00 Uhr im Bereich der Asperger Straße in Bietigheim einfach weiter. Die Person kam aus noch unbekannter Ursache während der Fahrt mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen. Anschließend touchierte der Ford einen abgestellten Baukran. Durch die Kollision entstand an dem Verkehrsschild sowie an dem Baukran ein Sachschaden von rund 400 Euro, der Schaden am Ford dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Mit einem platten Reifen und kurze Zeit später nur noch auf der Felge unterwegs setzte die Person nach dem Verkehrsunfall ihre Fahrt über die Porschestraße und Ludwigsburger Straße fort. In der Sersheimer Straße in Sachsenheim konnte schlussendlich das stark beschädigte Fahrzeug durch alarmierte Polizeibeamte festgestellt werden. Die für den Unfall verantwortliche Person entfernte sich davor bereits unerlaubt in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel 07142 405-0 oder E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell