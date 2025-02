Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: 27-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte eine 27-Jährige am Samstag (08.02.2025) in Malmsheim für einen Polizeieinsatz.

Die junge Frau randalierte zunächst gegen 8.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Waldhornplatz, indem sie mit Lebensmitteln warf. Als sie zudem mehrere Mitarbeitenden bedrohte und bespuckte, verständigten diese die Polizei.

Bei deren Eintreffen fanden sie die 27-Jährige auf Dach eines Mercedes vor. Die Frau war zunächst vor das Fahrzeug getreten und hatte die 60 Jahre alte Fahrerin an der Weiterfahrt gehindert. Anschließend knickte die 27-Jährige das Mercedes-Emblem an der Motorhaube ab, kletterte auf diese hinauf und schließlich auf das Dach des Fahrzeugs. Dort spuckte sie in Richtung der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamtinnen und -beamten und beleidigte diese. Zudem urinierte sie auf das Pkw-Dach und entkleidete ihren Oberkörper.

Den Polizistinnen und Polizisten gelang es, die Frau von dem Mercedes herunterzuholen und ihr Handschließen anzulegen. Sie wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

