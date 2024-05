Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt in NW-Mußbach

Neustadt/Weinstraße - OT Mußbach (ots)

Am 25.05.2024 wurde um 12 Uhr auf der L519 zwischen Meckenheim und Neustadt-Mußbach ein Motorrad festgestellt, an welchem kein amtliches Kennzeichen angebracht war. Der Kraftradführer sollte an einem Supermarkt in der Meckenheimer Straße in NW-Mußbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltezeichen des Funkstreifenwagens wurden jedoch ignoriert. Die Flucht erstreckte sich mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen "Am Stecken", "Pfarrhausstraße" und "Schulstraße". Hierbei kam es aufgrund der Fahrweise mindestens einmal zur Gefährdung eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers. Der Kraftradführer konnte sich in der Folge einer Kontrolle zunächst unerkannt entziehen. Es handelte sich um ein schwarzes Motorrad Bauart Chopper. Der Fahrer trug zur Tatzeit einen weißen Helm, sowie ein helles T-Shirt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen aus dem Raum Neustadt begründet werden.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Motorradfahrer und dessen geführten Motorrad.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell