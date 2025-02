Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (07.02.2025) 12.00 Uhr und Samstag (08.02.2025) 08.00 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in der Straße "Straßenäcker" einen Zigarettenautomaten auf und stahl die enthaltenen Zigarettenpackungen. Der Unbekannte ging mit brachialer Gewalt vor. Er dürfte einen Winkelschleifer und einen Pflasterstein von einer nahegelegenen Bushaltestelle genutzt haben und auch mit Tritten vorgegangen sein, bis der Automat geöffnet war. Wie viele Zigarettenpackungen der Täter erbeutet hat, ist der derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Da nur Kartenzahlung möglich ist, gelangte der Unbekannte nicht an Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polize.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell