POL-LB: Leonberg: Polizei setzt beim Festumzug des Pferdemarkts Drohne ein

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag ziwschen 13.45 Uhr und 19.45 Uhr ereignete sich in Gerlingen, im Wohngebiet "Gerlinger Heide" ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Täter schlug hierfür eine Fensterscheibe ein und gelangte durch dieses ins Gebäudeinnere. Hier wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und sowohl Schmuck als auch Bargeld entwendet. Das Haus wurde dann durch die Hintertür wieder verlassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. ...

mehr