Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Freitagmorgen (07.02.2025) 07:00 Uhr und Samstagmittag (08.02.2025) 12:30 Uhr parkte der silberfarbene VW Passat in der Beethovenstraße. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde, vermutlich beim Vorbeifahren, der vordere, linke Radlauf zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem verursachenden Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 0714490000 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

