FW-MG: Alarm im Krankenhaus: Brandmeldung in Notaufnahme führt zu großem Feuerwehr-Einsatz

Mönchengladbach-Windberg, 31.01.2025, 20:41 Uhr, Viersener Straße (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Notaufnahme eines Mönchengladbacher Krankenhauses alarmiert. Ein Anrufer hatte ein Feuer in der stark frequentierten Einrichtung gemeldet, was aufgrund der hohen Anzahl an Personen und des damit verbundenen Gefahrenpotenzials ein schnelles Handeln erforderte.

Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein leichter Brandgeruch wahrnehmbar, was die Feuerwehr veranlasste mehrere Trupps zur Erkundung in das Gebäude zu entsenden.

Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte jedoch kein Feuer gefunden werden. Auch die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses hatte nicht ausgelöst. Die Feuerwehr stellte fest, dass keine akute Gefahr für die Patienten und das Personal bestand. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden.

Die Einsatzkräfte konnten nach Abschluss der Erkundung und der Sicherstellung, dass keine weiteren Gefahren bestehen, wieder abrücken. Die genaue Ursache des Brandgeruchs bleibt unklar.

Die Feuerwehr bedankt sich bei den Mitarbeitern des Krankenhauses für ihre Unterstützung während des Einsatzes und weist darauf hin, wie wichtig es ist im Falle eines Brandes umgehend zu alarmieren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug und die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Stadtmitte, Hardt und die IuK Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Erik Gribkowski

