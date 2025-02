Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand mit sieben Verletzten

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Dahl, 31.01.2025, 17:36 Uhr, Theodor-Heuss-Straße (ots)

Am heutigen Abend kam es in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Bei Ankunft der Feuerwehr waren alle Bewohner des Hauses bereits außerhalb des Gebäudes. Aus dem Fenster war Flammenschein sichtbar. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in die Wohnung vor und löschte das Feuer. Die Familie, welche sich in der betroffenen Wohnung befand sowie zwei weitere Personen, die beim Retten der Kinder geholfen hatten, wurden zwischenzeitlich vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt sieben betroffenen Personen, davon drei Kleinkinder und ein Neugeborenes, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Die Löscharbeiten führten schnell zum Erfolg. Der Treppenraum wurde durch einen Hochleistungslüfter rauchfrei gehalten, anschließend wurde auch die betroffene Wohnung belüftet. Aus dieser wurden zudem eine Katze und ein Hund unverletzt gerettet. Der Brand beschränkte sich zum Glück auf die Küche der betroffenen Wohnung, sodass alle anderen Bewohner des Hauses nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnung konnten. Die Theodor-Heuss-Straße wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleitung: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell