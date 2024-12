POL-BI: Schülerin auf dem Radweg durch Autotür verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Bethel- Diebe griffen am Dienstag, 17.12.2024, in einem Discounter in eine fremde Handtasche und stahlen das Portemonnaie. Gegen 11:00 Uhr betrat eine 60-jährige Bielefelderin einen Discountmarkt in der Straße An der Tonkuhle. Sie stellte ihre offenstehende Handtasche in den Kindersitz des Einkaufswagens und begann ihren Einkauf. In der Obstabteilung stellte sie um 11:20 Uhr fest, dass aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet worden ...

mehr