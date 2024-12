POL-PPWP: Aggressiver Imbiss-Besucher

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Sonntag aus der Slevogtstraße gemeldet. Der 31-jährige Fahrer eines Nissan Juke hatte seinen Wagen am Samstagabend gegen 20 Uhr in Höhe der Hausnummer 38 abgestellt. Als er am Sonntag gegen 20:15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden an der Front sowie an der rechten Seite des Pkw fest. Die Schadenshöhe liegt bei ungefähr 1.400 Euro. Der ...

mehr