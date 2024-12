Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in der Slevogtstraße

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Sonntag aus der Slevogtstraße gemeldet. Der 31-jährige Fahrer eines Nissan Juke hatte seinen Wagen am Samstagabend gegen 20 Uhr in Höhe der Hausnummer 38 abgestellt. Als er am Sonntag gegen 20:15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden an der Front sowie an der rechten Seite des Pkw fest. Die Schadenshöhe liegt bei ungefähr 1.400 Euro. Der Unfallverursacher konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

