POL-PPWP: Lkw-Unfall sorgt für Sperrung und Stau

Otterberg (ots) - Am Samstagmorgen, 14. Dezember 2024, kam es in einem Seniorenzentrum in Otterberg zu einem Brand, der einen gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auslöste. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war gegen 08:20 Uhr in einer Wohnung des Seniorenzentrums ausgebrochen. Die betroffene ...

mehr