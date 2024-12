Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol- und Drogenkontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 13. Dezember 2024, führten angehende und erfahrene Polizistinnen und Polizisten Verkehrskontrollen an mehreren Standorten in Kaiserslautern durch. Nach einer theoretischen Schulung am Nachmittag zu Kontrollabläufen sowie der Erkennung von Alkohol- und Drogeneinfluss wurden zwischen 20:00 Uhr und 03:00 Uhr Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 21 Mängel fest, darunter mehrere nicht eingetragene Fahrzeugumbauten, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Außerdem konnte ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden. Positiv hervorzuheben ist, dass keine der kontrollierten Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.|PvD

