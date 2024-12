POL-PPWP: Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Schadens an einem Reifen rückte die Polizei am späten Donnerstagabend zum Opelkreisel aus. Dort stand ein Opel Corsa mit Homburger Kennzeichen am Straßenrand. Die 40-jährige Fahrerin gab an, gerade von einem Möbelhaus zu kommen und kurz nach Fahrtantritt ein seltsames Geräusch wahrgenommen zu haben. Die Ursache für die Panne war schnell entdeckt: Mehrere Schrauben steckten in ...

mehr