POL-PPWP: Beim Spurwechsel Unfall verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben sich im Gersweilerweg an einem Pkw zu schaffen gemacht. Am Donnerstagvormittag fiel dem Besitzer des Fahrzeugs auf, dass jemand in den Wagen eingedrungen ist. Gestohlen wurden zwei Reisepässe, die in der Mittelkonsole lagen. Aufbruchspuren waren an dem Auto nicht zu sehen. Der Halter gab jedoch an, den Pkw verschlossen zu haben. Wie er geöffnet wurde, ist unklar. Die ...

mehr