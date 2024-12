Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In der Kurve die Kontrolle verloren

Neuhemsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der L384 zwischen Sippersfeld und Neuhemsbach ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine junge Frau wurde dabei leicht verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verlor die 18-Jährige auf ihrem Weg in Richtung Neuhemsbach gegen 8.20 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über ihren Opel Corsa. Sie war auf das Bankett neben der Fahrbahn geraten, kam beim Gegensteuern dann nach links von der Straße ab, schleuderte in den Graben und kam schließlich am Fahrbahnrand zum Stehen.

Weil die Fahrerin über Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst verständigt, der die 18-Jährige schließlich ins nächste Krankenhaus brachte. Am Pkw dürfte Totalschaden entstanden sein. Die L384 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. |cri

