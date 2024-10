Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Zug großflächig beschmiert

Wismar (ots)

Derzeit noch unbekannte/r Täter beschmierten großflächig einen Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, welcher sich in der Abstellanlage am Platten Kamp in Wismar befand. Hierüber informierte ein Mitarbeiter der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH das Bundespolizeirevier in Wismar am Vormittag des 09. Oktober 2024.

Vor Ort stellten die Bundespolizisten fest, dass der Zug auf einer Gesamtfläche von ca. 121 m² beschmiert wurde. Großflächig wurden mehrere Schriftzüge angebracht.

Die Schadenshöhe bleibt zu ermitteln.

Der Tatzeitraum kann auf den 09. Oktober 2024, 01:00 Uhr bis 09. Oktober 2024, 08:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld des Bahnhofs Wismar in der Nacht vom 08. auf den 09. Oktober 2024 machen können, sich unter der Telefonnummer 0381/2083-1111 oder -1112 zu melden. Alternativ nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell