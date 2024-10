BPOL-HRO: Sachbeschädigung und Missbrauch der Notbremse im Regionalexpress

Schwerin (ots) - Schwerin, am 28.09.2024 um 19:47 Uhr sprang eine Person am Hauptbahnhof Schwerin ins Gleis. Der Lokführer des einfahrenden RE 4317 (Hamburg-Rostock) leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und gab ein durchgehendes Achtungssignal. Die Person bemerkte dieses und begab sich umgehend wieder auf den Bahnsteig. Nach dem Halt des Zuges am Bahnsteig, stieg ...

