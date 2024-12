Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt derzeit das Polizeirevier Ludwigsburg gegen einen bislang noch unbekannten Täter. Zwischen Montag (02.12.2024) 20:00 Uhr und Dienstag (03.12.2024) 13:00 Uhr zerkratzte der Unbekannte beide Seiten sowie die Motorhaube eines schwarzen Audi, der in der Jägerstraße in Ludwigsburg abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

