Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld und Schmuck hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am Montag (02.12.2024) zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr in eine Einliegerwohnung in der Goethestraße in Vaihingen an der Enz einbrachen. Um ins Innere der Wohnung zu gelangen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und stiegen anschließend ein. Aus der Wohnung stahlen die Unbekannte Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Vermutlich dürfte ein Tatzusammenhang zu einem ein Einbruch in der Lessingstraße bestehen (Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5922503). Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

