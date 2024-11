BPOLI MD: 3500 Euro Geldstrafe waren zu viel: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dessau - Roßlau (ots) - Am Donnerstag, den 14. November 2024 informierte ein aufmerksamer Hinweisgeber um 13:45 Uhr per Notruf über eine freilaufende Schafher-de, welche sich in unmittelbarer Nähe der Bahngleise an der Strecke Dessau - Roßlau auf Höhe Wallwitzturm befinden soll. Die Landespolizei informierte die zuständige Bundespolizei, welche sofort eine ...

mehr