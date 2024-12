POL-LB: Kornwestheim: Wohnmobil beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (03.12.2024) ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich auf seiner Fahrt in Richtung Sersheimer Straße einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. ...

