Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Wittmund/Berdum - Scheune brannte

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Sonntag in Wittmund mit einem Baum kollidiert. Die Frau fuhr gegen 14.10 Uhr mit einem Ford auf der Carolinensieler Straße. Sie kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und landete in einem Graben. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Ihre Beifahrerin blieb augenscheinlich unverletzt. Ein Abschleppunternehmen zog das Auto aus dem Graben.

Brandgeschehen

Wittmund/Berdum - Scheune brannte

Am Berdumer Oberdeich in Wittmund ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Auf einem landwirtschaftlichen Hof brannte ein Scheunengebäude. Gegen 16 Uhr wurde die Leitstelle alarmiert. In der Scheune breitete sich das Feuer schnell aus und griff auf das Dach über. Die Ortsfeuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Die rund 40 Pferde, die in der Scheune untergebracht waren, blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Euro-Bereich. Eine Brandstiftung schließt die Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand aus. Die Ursache für den Brand war offenbar ein technischer Defekt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell