POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße, Baumschulenweg / Unfall mit zwei verletzten Personen

Polizei Coesfeld

Lüdinghausen, Stadtfeldstraße, Baumschulenweg

Unfall mit zwei verletzten Personen

28.02.2024

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Münster befuhr am 28.02.2024, gegen 17.25 Uhr, den Baumschulenweg in Fahrtrichtung Senden. Im Kreuzungsbereich (für ihn galt hier das Verkehrszeichen 206 (Stop / Halt / Vorfahrt gewähren)) kollidierte er mit einem 56-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen (vorfahrtsberechtigt), der seinerseits die Stadtfeldstraße in Richtung B235 befuhr. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug des Münsteraners ins Schleudern und stoppte auf der Fahrerseite. Der 62-Jährige konnte sich zunächst nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ihm gelang im weiteren Verlauf der Ausstieg aus dem Kofferraum. Ein Rettungswagen brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Auch den 56-Jährigen brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Augenscheinlich waren seine Verletzungen leichterer Art.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit komplett gesperrt.

