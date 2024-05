Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Anhängergespann in Schlangenlinien unterwegs

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Einem umfangreichen Ermittlungsverfahren entgegensehen muss nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt ein 34-Jähriger aus Bad Oeynhausen.

Diesbezüglich hatte man die Polizei am Mittwochnachmittag um kurz vor 17 Uhr über einen in Schlangenlinien fahrenden Kastenwagen samt Anhänger in Kenntnis gesetzt. Kurze Zeit später traf eine Streifenwagenbesatzung an der Eidinghausener Straße auf das zuvor durch einen Zeugen beschriebene Fahrzeuggespann. Trotz gegebener Anhaltesignale sowie eingeschaltetem Blaulicht setzte der Mann seine unsichere Fahrt unter anderem über den Heckenweg fort und beschleunigte sein Fahrzeug. Dabei mussten mehrere unbeteiligte Personen dem mit nicht angepasster Geschwindigkeit fahrenden Mann ausweichen.

Schließlich gelang es den Beamten den 34-Jährigen in der Straße Eidingsen einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei versuchte der augenscheinlich alkoholisierte Bad Oeynhausener offenbar ein verbotenes Einhandmesser im Fahrzeuginneren zu greifen. Dies konnten von den Gesetzeshütern unterbunden werden. Daraufhin wurde der Mann auf die Wache Bad Oeynhausen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch behielten die Beamten das genannte Messer sowie seinen Führerschein ein und stellten diesbezüglich fest, dass er nicht über die notwendige Führerscheinklasse verfügt. Nun muss sich der Mann mit den Folgen seines Verhaltens und den damit zusammenhängenden Strafanzeigen beschäftigen.

