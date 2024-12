Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reisepässe aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich im Gersweilerweg an einem Pkw zu schaffen gemacht. Am Donnerstagvormittag fiel dem Besitzer des Fahrzeugs auf, dass jemand in den Wagen eingedrungen ist. Gestohlen wurden zwei Reisepässe, die in der Mittelkonsole lagen.

Aufbruchspuren waren an dem Auto nicht zu sehen. Der Halter gab jedoch an, den Pkw verschlossen zu haben. Wie er geöffnet wurde, ist unklar.

Die Tatzeit liegt zwischen 1 Uhr in der Nacht und 11.50 Uhr am späten Vormittag. Wer hat in dieser Zeit etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150, ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell