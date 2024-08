Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Fensterteile auf der Straße

Ein mit Fenstern beladener Anhänger kippte um und sorgte am Dienstagmorgen für eine Straßensperrung bei Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr war der Skoda samt Anhänger im Ortsteil Stötten unterwegs. Auf dem Anhänger hatte der 32-jährige Fahrer Fensterteile geladen. In der Albstraße im Bereich einer Rechtskurve war das Gespann wohl zu schnell unterwegs. Wie die Polizei berichtet, brach der schwere Anhänger aus und schob sich links am Skoda vorbei. In der weiteren Folge drehte sich das Zugfahrzeug samt Anhänger und krachte gegen einen Hauswand. Nach einigen Metern kamen die Fahrzeuge auf der Fahrbahn zum Stehen, die schwere und offenbar nicht ausreichend gesicherte Ladung fiel vom Anhänger. Die Fenster gingen zu Bruch und Glasscherben verteilten sich mehrere Meter auf der Straße. Der 32-Jährige wurde durch herumfliegende Glassplitter getroffen und dabei leicht verletzt. Zusammen mit Helfern reinigte der 32-Jährige die Straße. Mit Hilfe eines Traktors wurde das total beschädigte Fahrzeuggespann geborgen. Auch die Feuerwehr und Straßenmeisterei Geislingen waren im Einsatz und stellten Schilder auf. Rund zweieinhalb Stunden war die Albstraße im Bereich der Unfallstelle nicht befahrbar. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Gespann auf 45.000 Euro. Den Schaden an der Hauswand schätzen die Ermittler auf 4.000 Euro. Weitere 200 Euro Schaden sind an der Fahrbahn entstanden. Wie hoch der Schaden an der verlorenen und total beschädigten Ladung ist, muss die Polizei noch ermitteln.

++++1598954(JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell