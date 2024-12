Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schrauben sorgen für Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Schadens an einem Reifen rückte die Polizei am späten Donnerstagabend zum Opelkreisel aus. Dort stand ein Opel Corsa mit Homburger Kennzeichen am Straßenrand. Die 40-jährige Fahrerin gab an, gerade von einem Möbelhaus zu kommen und kurz nach Fahrtantritt ein seltsames Geräusch wahrgenommen zu haben. Die Ursache für die Panne war schnell entdeckt: Mehrere Schrauben steckten in einem der Pneus. Bei genauerer Betrachtung konnten die Beamten auch noch die entsprechende Verpackung ausmachen. Diese gehörte zu dem von der Frau besuchten Möbelhaus, weswegen die Beamten davon ausgingen, dass die 40-Jährige beim Verlassen des Parkplatzes über das verlorene Päckchen fuhr. Obwohl noch kein Druckverlust festzustellen war, gab die Fahrerin an, vor der Weiterfahrt den Reifen wechseln beziehungsweise überprüfen zu lassen. |kfa

