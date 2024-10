Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Einbruch in Kindertagesstätte

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Freitag, 18.10.2024, 14.00 Uhr und Montag, 21.10.2024, 7.00 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Zoppoter Straße in Roland ein. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu kommen, was sie durchsuchten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher keine Gegenstände. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

