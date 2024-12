Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebe geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Sechs Männer haben am späten Donnerstagabend in der Fackelstraße die Aufmerksamkeit eines Angestellten eines Kleidergeschäfts auf sich gezogen. Der Mitarbeiter beobachtete, wie die Personen immer wieder Kleidungsstücke in Umkleidekabinen schleppten und sich dabei absprachen. Als der Ladendetektiv die mutmaßlichen Langfinger ansprach, machten sich zwei von ihnen aus dem Staub. In den Rucksäcken der zurückgebliebenen Täter konnten hinzugerufene Polizeibeamte Waren im Wert von fast 1.000 Euro auffinden und dem Geschäft wieder übergeben. Die Täter im Alter zwischen 20 und 23 Jahre erhielten im Anschluss einen Platzverweis für die Innenstadt. Zudem müssen sie sich wegen des Verdachts des Ladendiebstahls rechtfertigen. Die Ermittlungen nach der Identität der zwei Flüchtigen dauert an. |kfa

