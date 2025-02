Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfallflucht in der Weiherstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (06.02.2025) zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Weiherstraße in Magstadt einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mercedes E-Klasse. Aufgrund des Schadenbildes könnte es sich beim Unfallverursacherfahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.

