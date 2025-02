Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Unfall in der Enzstraße (aktualisierte Version)

Am Donnerstagabend (06.02.2025) ereignete sich in der Enzstraße in Oberjesingen ein Unfall, bei dem eine 35 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die 35-Jährige wollte den von ihre gefahrenen Hyundai in die Garage einfahren. Zunächst stellte sie ihn im Bereich der abschüssig verlaufenden Garagenzufahrt ab und stieg aus, um das Garagentor zu öffnen. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers setzte sich der Hyundai jedoch selbstständig in Bewegung und rollte die Zufahrt hinunter. Beim Versuch wieder in den PKW einzusteigen, wurde die Frau verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

