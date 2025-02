Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Polizeieinsatz im Stadtteil Spitzholz nach Bedrohungslage

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund einer Bedrohungslage, die sich am Freitag (07.02.2025) gegen 00.15 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Spitzholz entwickelt hatte, ist es dort in der Nacht zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt war. Eine 39-jährige Frau war mit ihrem 40 Jahre alten Partner in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. Im Zuge dessen habe der Tatverdächtige seine Frau geschlagen und sie unter anderem mit einem Baseballschläger und einem Werkzeug bedroht. Der Frau gelang es, aus der Wohnung zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich jedoch noch der zehnjährige Sohn und ein Hund in der Wohnung. Im weiteren Verlauf wurde das betreffende Gebäude durch die Einsatzkräfte umstellt. Letztlich verließ der 40-jährige Tatverdächtige die Wohnung und wurde durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos im Hausflur vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurde er auf das Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen erhielt er einen Wohnungsverweis und wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die 39-Jährige, das Kind und der Hund kehrten in die Wohnung zurück. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell