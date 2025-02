Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: 21-jähriger Tatverdächtiger nach verdächtiger Wahrnehmung in Untersuchungshaft - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann befindet sich seit Dienstagnachmittag (04.02.2025) in Untersuchungshaft, nachdem er sich am Montag (03.02.2025) im Stadtteil Bissingen verdächtig verhalten hatte und sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Ein Anwohner nahe der Waldstraße hatte am Montag eine ihm unbekannte Person auf seinem Grundstück bemerkt. Aufgrund dieser verdächtigen Wahrnehmung alarmierte der Mann gegen 17.30 Uhr die Polizei. Im Rahmen einer Personenkontrolle durch Einsatzkräften des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen ergriff der Tatverdächtige plötzlich die Flucht, zunächst zu Fuß und anschließend in einem Pkw Peugeot. Der Verdächtige fuhr im weiteren Verlauf in Richtung Sachsenheim-Großsachsenheim davon. Zwei Streifenwagenbesatzungen nahmen hier die Verfolgung wieder auf, die sie zunächst in Richtung Sersheim und dann weiter nach Oberriexingen führte. Dort gelang es der Polizei, dem 21-Jährigen den weiteren Fluchtweg abzuschneiden. Als er aus dem Peugeot ausstieg, um abermals die Flucht zu Fuß fortzusetzen, rollte der Peugeot gegen einen Streifenwagen und beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Letztlich nahmen die Einsatzkräfte den Verdächtigen vorläufig fest. Während seiner Fluchtfahrt überholte der 21-Jährige, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte, mehrere Fahrzeuge, ignorierte zwei rot zeigende Ampeln und fuhr zweimal entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Kreisverkehre ein. Im Rahmen der ersten Ermittlungen nach der vorläufigen Festnahme verdichteten sich die Hinweise, dass der 21-Jährige zuvor in Bissingen bei einem Einbruchsversuch gestört worden sein könnte. Verdächtige Gegenstände, die bei einer Durchsuchung des Peugeot festgestellt wurden, stellte die Polizei als Beweismittel sicher. Der 21-jährige kroatische Staatsangehörige wurde am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Fluchtfahrt beobachtet haben bzw. währenddessen gefährdet wurden oder die einen silberner Kombi der Marke Peugeot mit französischen Kennzeichen in Bissingen beobachtet haben und weitere Hinweise auch zur Besetzung des PKW geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell