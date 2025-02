Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (05.02.2025) zwischen 19:00 und 21:00 Uhr in der Sommerhofstraße in Sindelfingen einen ordnungsgemäß geparkten Ford erheblich im Bereich der Fahrertüre. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell