POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Löchgauer Straße

Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde ein 61 Jahre alter Motorradlenker am Mittwoch (05.02.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 16:00 Uhr in der Wilhelm-Haspel-Straße in Sindelfingen mit seinem Zweirad gestürzt war. Der 62-Jährige befuhr die Wilhelm-Haspel-Straße in Fahrtrichtung Krankenhaus. Mutmaßlich aufgrund ...

