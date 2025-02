Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 61 Jahre alter Motorradlenker am Mittwoch (05.02.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 16:00 Uhr in der Wilhelm-Haspel-Straße in Sindelfingen mit seinem Zweirad gestürzt war. Der 62-Jährige befuhr die Wilhelm-Haspel-Straße in Fahrtrichtung Krankenhaus. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, geriet zunächst ins Schlingern und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hier rutschte er noch weitere Meter bevor er mit einem geparkten BMW kollidierte und zum Liegen kam. Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt 5.000 Euro belaufen, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

