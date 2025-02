POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht in der Leonberger Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (04.02.2025) brachen vermutlich dieselben Täter in gleich zwei Kindergärten ein. Zum einen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in den Kindergarten im Traminerweg in Untermberg und zum zweiten brachen sie auch in eine Kindertagesstätte in der Weinstraße in ...

mehr