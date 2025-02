Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Untermberg und Sachsenheim-Häfnerhaslach: Unbekannte brechen in Kindergärten ein

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (04.02.2025) brachen vermutlich dieselben Täter in gleich zwei Kindergärten ein. Zum einen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in den Kindergarten im Traminerweg in Untermberg und zum zweiten brachen sie auch in eine Kindertagesstätte in der Weinstraße in Häfnerhaslach ein. In beiden Fällen hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf, um so in die Gebäude zu gelangen bzw. innerhalb der Kindergärten weitere Räume erreichen zu können. Die Täter hatten es gemäß den derzeitigen Ermittlungen auf Bargeld abgesehen. Insgesamt dürften sie mehrere Hundert Euro erbeutet haben. Der entstandene Gesamtsachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen und der Polizeiposten Sachsenheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich für Untermberg unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de oder für Häfnerhaslach unter Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell