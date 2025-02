POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: Tür der Verwaltungsstelle beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Die vermeintliche Notlage eines Unbekannten wurde einem 26 Jahre alten Mann am Montag (03.02.2025) gegen 12.35 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg zum Verhängnis. Der Unbekannte sprach den 26-Jährige auf Englisch an und täuschte vor, dass er in Stuttgart bestohlen worden sei. Sein Rucksack mit all seinen Dokumenten sowie Zahlungsmitteln sei entwendet worden. Den 26-Jährigen bat er um einen Geldbetrag in ...

