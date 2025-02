Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: nochmaliger Zeugenaufruf nach Unfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Kleinkind am 21.Januar 2025 am Unteren See

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am 22. Januar 2025 berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5954570) ereignete sich am Dienstag, 21. Januar 2025 gegen 09.35 Uhr ein folgenschwerer Unfall in der Uferstraße am Unteren See in Böblingen. Ein bislang noch unbekannter E-Scooter-Fahrer kollidierte mit einem eineinhalb Jahre alten Jungen, der schwere Verletzungen erlitt. Der E-Scooter-Fahrer, bei dem es sich um einen 16- bis 17-jährigen Jugendlichen gehandelt haben soll, entschuldigte sich zwar, fuhr anschließend jedoch davon. Der Unbekannte trug einen dunklen Kapuzenpullover und wurde als südländischer Typ beschrieben.

Bislang gingen keinerlei Hinweise bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ein, so dass die Ermittlungen im Falle dieser Unfallflucht weiterhin gegen Unbekannt geführt werden.

Aufgrund dessen wird nochmals darum gebeten, dass Zeugen, die Hinweise zu dem E-Scooter-Fahrer geben können, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihigen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell