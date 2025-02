POL-LB: Gärtringen: Zwei Pkws gestohlen - Kriminalpolizei ermittelt

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (03.02.2025) zwischen 06:00 Uhr und 15:45 Uhr kam es in einem Parkhaus in der Poststraße in Eltingen zu zwei PKW-Aufbrüchen. Unbekannte Täter machten sich an einem Opel Astra und einem VW Golf zu schaffen. Bei beiden wurde jeweils die hintere linken Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend entwendeten die Täter einen Werkzeugkoffer der Marke Wiha, einen Akkuschrauber der Marke Bosch, ...

mehr