POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Hermann-von-Vicari-Straße - Radfahrerinnen stoßen zusammen (02.122024)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Unfall auf der Hermann-von-Vicari-Straße am Montagmorgen verletzt worden. Eine 53-Jährige fuhr mit ihrem Rad von einem Grundstück auf die Straße. Dabei übersah sie eine 54 Jahre alte Frau, die ebenfalls mit einem Fahrrad in Richtung Mainaustraße unterwegs war. Die beiden Frauen stießen zusammen und stürzten. Die 54-Jährige erlitt diverse Kopfverletzungen, die 53-Jährige verletzte sich am Bein. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

