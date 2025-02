POL-LB: Markgröningen: Fahrzeug im Parkhaus beschädigt und weggefahren

Ludwigsburg (ots) - Ein Streit die Straßennutzung betreffend, soll am Sonntag gegen 15.10 Uhr in der Stieglitzenstraße in Merklingen (02.02.2025) zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer eskaliert sein. Der bislang unbekannte Fußgänger riss im Anschluss so stark am Türgriff der Fahrertür des Fiat, dass dieser beschädigt wurde. Weiterhin schlug der ...

mehr