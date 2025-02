Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Streit zwischen Fußgänger und Pkw-Lenker eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Ein Streit die Straßennutzung betreffend, soll am Sonntag gegen 15.10 Uhr in der Stieglitzenstraße in Merklingen (02.02.2025) zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer eskaliert sein. Der bislang unbekannte Fußgänger riss im Anschluss so stark am Türgriff der Fahrertür des Fiat, dass dieser beschädigt wurde. Weiterhin schlug der Fußgänger mit der Hand gegen die Heckscheibe des Fiat und bedrohte den 71-jährigen Fahrer. Der Sachschaden am Fiat wird auf etwa 70 Euro geschätzt. Der unbekannte Fußgänger wird als ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hat schwarze kurze Haare und war dunkel gekleidet. Weiterhin war der Fußgänger in Begleitung einer Frau in ähnlichem Alter und zweier Kleinkindern. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeiposten Weil der Stadt unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

