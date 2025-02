POL-LB: Leonberg-Höfingen: 68-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

Ludwigsburg (ots) - Eine 49 Jahre alte Frau war am Samstag (01.02.2025), gegen 18.00 Uhr zu Fuß in der Bauernstraße in Ditzingen unterwegs, als ihr aus medizinischen Gründen schwindelig wurde und sie das Bewusstsein verlor. Als sie wieder zu sich kam, musste sie das Fehlen ihres Rucksacks feststellen. Noch unbekannte Täter haben diesen mutmaßlich an sich genommen, während die 49-Jährige wehrlos am Boden lag. In dem ...

mehr