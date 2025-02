Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: versuchter Einbruch in der Calwer Straße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Montag (03.02.2025 durch ein Fenster in die Räumlichkeiten des Ortsvereins der islamischen Gemeinschaft in der Calwer Straße in Sindelfingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten die Einbrecher nichts. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter der Nummer 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell