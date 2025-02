Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: unbekannter Pkw-Lenker schlägt Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Zu einem handfesten Konflikt kam es am Samstag (01.02.2025) gegen 19:20 Uhr in Ludwigsburg-Eglosheim. Auf Höhe eines dortigen Supermarkts überquerte ein 62-jähriger Mann die Tammer Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker ebenfalls die Tammer Straße und hupte. Der 62-Jährige äußerte seinen Unmut hierüber, woraufhin der unbekannte Mann sein Auto an Ort und Stelle anhielt. Es entwickelte sich ein kurzes Wortgefecht, in dessen Folge der Autofahrer dem 62-jährigen Fußgänger unvermittelt in den Bauchbereich getreten habe. Hierbei stürzte der Fußgänger zu Boden und wurde leicht verletzt. Anschließend stieg der Fahrer wieder in sein Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim unter 07141 22150-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

