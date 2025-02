Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 40.000 Euro Sachschaden nach Brand in der Schönbeinstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Sonntag (02.02.2025) in die Schönbeinstraße im Ludwigsburger Westen aus, nachdem dort gegen 14.40 Uhr mehrere brennende Fahrzeuge gemeldet worden waren.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten zwei Jungen im Alter von neun und zehn Jahren hatten in einem frei zugänglichen Innenhof gespielt, der auch als Abstellfläche für Fahrzeuge einer ansässigen Autowerkstatt dient. Mutmaßlich setzten die Kinder den Polsterstoff eines Autositzes in einem vermutlich unverschlossenen Seat in Brand, der in dem Hof abgestellt war. Als die Kinder bemerkten, dass das Feuer außer Kontrolle geriet, holten sie Hilfe.

Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf ein Wohnmobil des Herstellers VW, einen Pritschenwagen der Marke Paggio sowie auf einen Lager-Container über. Verletzt wurde im Zuge des Brandgeschehens niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 40.000 Euro belaufen.

Die genauen Umstände der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aufgenommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell